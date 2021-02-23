В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)

Сейчас щенок себя чувствует прекрасно

В США выжил родившийся в ветеринарной клинике Neel Veterinary Hospital щенок с шестью лапами, его назвали Шкипером.

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Как пишет New York Post, у щенка есть несколько редких заболеваний.

У щенка одна голова и грудная клетка, но две области таза, два нижних мочевыводящих пути, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть лап.

Фото: Neel Veterinary Hospital

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Мать отказалась от щенка, поэтому его кормят из бутылочки. Сейчас хозяева собирают деньги, чтобы оплачивать счета в ветеринарной клинике.

К счастью, сейчас щенок себя чувствует прекрасно.

Ранее в Италии медики впервые выявили новый коронавирус в организме собаки. Мазки у пуделя взяли сами хозяева и отправили их в лабораторию.

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