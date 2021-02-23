У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)

У США вижило цуценя, яке народилось у ветеринарній клініці Neel Veterinary Hospital з шістьма лапами, його назвали Шкіпером.
Як пише New York Post, у цуценяти є кілька рідкісних захворювань.
У цуценя одна голова і грудна клітка, але дві області таза, два нижніх сечовивідних шляху, дві репродуктивні системи, два хвоста і шість лап.
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Мати відмовилася від цуценя, тому його годують з пляшечки. Зараз господарі збирають гроші, щоб оплачувати рахунки у ветеринарній клініці.
На щастя, зараз цуценя себе почуває чудово.
Раніше в Італії медики вперше виявили новий коронавірус в організмі собаки. Мазки у пуделя взяли самі господарі і відправили їх до лабораторії.
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