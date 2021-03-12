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В США семье убитого афроамериканца заплатят 27 млн долларов

12 марта, 22:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Семья Джорджа Флойда и муниципалитет Миннеаполиса достигли судебного урегулирования

Городской муниципалитет американского Миннеаполиса в штате Миннесота выплатит 27 млн долларов в рамках судебного урегулирования с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским при задержании в прошлом году.

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Об этом сообщает NBC.

12 марта в городском совете Миннеаполиса состоялось закрытое заседание, на котором было единогласно одобрено урегулирование с семьей 46-летнего Флойда, которое включает в себя также 500 тыс. долларов пожертвование от семьи Флойда общине.

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Решение было принято после начала суда над бывшим полицейским Дерек Шовеном, который и убил Флойда в мае прошлого года. Ему предъявили обвинения в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени. Сам он свою вину не признает

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Официально о достижении соглашения объявят на совместной пресс-конференции поверенных, представляющих членов семьи Флойд, мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и членов горсовета.

Напомним, что гибель Джорджа Флойда спровоцировала одни из самых массовых протестов в современной истории США.

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США суд убийство урегулирование Миннесота Миннеаполис
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