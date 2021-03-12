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У США сім'я вбитого копами афроамериканця отримає 27 млн доларів

12 березня, 22:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Рідні Джорджа Флойда і муніципалітет Міннеаполіса досягли судового врегулювання

Міський муніципалітет американського Міннеаполіса в штаті Міннесота виплатить 27 млн доларів в рамках судового врегулювання з сім'єю афроамериканця Джорджа Флойда, який був вбитий поліцейським при затриманні в минулому році.

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Про це повідомляє NBC.

12 березня в міській раді Міннеаполіса відбулося закрите засідання, на якому було одноголосно схвалено врегулювання з сім'єю 46-річного Флойда, яке включає в себе також 500 тис. доларів пожертвування від родини громаді.

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Рішення було прийнято після початку суду над колишнім поліцейським Дерек Шовеном, який і вбив Флойда в травні минулого року. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня, неумисному вбивстві і вбивстві третього ступеня. Сам він свою провину не визнає

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Офіційно про досягнення угоди буде оголошено на спільній прес-конференції повірених, що представляють членів сім'ї Флойд, мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея та членів міськради.

Нагадаємо, що загибель Джорджа Флойда спровокувала одні з наймасовіших протестів в сучасній історії США.

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США суд вбивство урегулювання Міннесота Міннеаполіс
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