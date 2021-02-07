Українська
$ 27,89
33,45
  1. Мировые новости
  2. США

В США умер бывший глава Госдепа

7 февраля, 21:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Джордж Шульц в декабре отпраздновал 100-летие

В Соединенных Штатах в Стэнфорде на 101-м году жизни скончался Джордж Шульц, который был 60-м государственным секретарем США и работал с тремя американскими президентами.

Реклама

Об этом сообщил Гуверовский институт при Стэндфордском университете, где Шульц имел статус заслуженного члена.

"Работавший с тремя президентами США Джордж П. Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет", – говорится в сообщении.

В тренде
В российском Дагестане ОМОНовцы прямо в участке полиции убили бывшего главу села (фото, видео)

В институте отметили, что Шульц был одним из самых влиятельных политиков всех времен и наряду с президентом США Рональдом Рейганом изменил ход истории и положил конец холодной войне.

В декабре прошлого года Шульцу исполнилось 100 лет.

Реклама

Напомним, 23 января на 88-м году жизни умер известный американский телеведущий Ларри Кинг, которого ранее госпитализировали с коронавирусом.

Мы также сообщали, что в Париже в конце декабря 2020 года умер знаменитый французский модельер Пьер Карден, ему было 98 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США смерть умер госсекретарь Шульц Госдепартамент США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять