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В США умерла известная судья и борец за права женщин Рут Гинзбург

19 сентября, 09:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Похороны пройдут на Арлингтонском национальном кладбище

В Соединенных штатах Америки 18 сентября умерла судья Верховного суда США и известный борец за права женщин Рут Бейдер Гинзбург.

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В заявлении суда говорится, что она скончалась в возрасте 86 лет в своем доме в Вашингтоне.

"Судья Рут Бейдер Гинзбсург умерла этим вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", – рассказали в суде.

Ее похоронят на Арлингтонском национальном кладбище.

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В 1972 году Гинзбург стала сооснователем организации по защите прав женщин Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. Также она была второй женщиной в США, занимавшей пост судьи Верховного суда.

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При ее участии были приняты решения, которые подтверждали право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств. Также она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

Напомним, ранее мы писали, что Рут Бейдер Гинзбург также входила в ТОП-10 самых восхитительных женщин по мнению жителей США.

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США умерла судья верховный суд
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