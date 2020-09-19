В США умерла известная судья и борец за права женщин Рут Гинзбург

В Соединенных штатах Америки 18 сентября умерла судья Верховного суда США и известный борец за права женщин Рут Бейдер Гинзбург.

Реклама

В заявлении суда говорится, что она скончалась в возрасте 86 лет в своем доме в Вашингтоне.

"Судья Рут Бейдер Гинзбсург умерла этим вечером в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", – рассказали в суде.

Ее похоронят на Арлингтонском национальном кладбище.

В тренде Далеко не уехали: хасиды встретят Новый год вблизи границы с Украиной

В 1972 году Гинзбург стала сооснователем организации по защите прав женщин Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. Также она была второй женщиной в США, занимавшей пост судьи Верховного суда.

Реклама

При ее участии были приняты решения, которые подтверждали право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств. Также она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

Напомним, ранее мы писали, что Рут Бейдер Гинзбург также входила в ТОП-10 самых восхитительных женщин по мнению жителей США.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама