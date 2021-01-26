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В США выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом COVID-19

26 января, 03:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Местный житель недавно вернулся из Бразилии

В США выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным в мире как бразильский.

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По информации Минздрава Миннесоты, заболел местный житель, который недавно вернулся из Бразилии, передает Reuters.

Отмечается, что это новый случай бразильского коронавируса в США, который был задокументирован.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 25,3 млн случаев коронавирусной болезни, только за последние сутки – 130 тысяч новых выявленных случаев.

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За все время пандемии в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 420 тысяч человек. США занимает первое место по количеству инфицированных в мире.

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Мы также сообщали, что в американском городе Бостон уборщик уничтожил почти две тысячи доз COVID-вакцины Moderna.

Ранее мы писали, что США присоединятся к международному механизму доступа к вакцинам COVAX.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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США вакцинация коронавирус
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