В США выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом COVID-19

Местный житель недавно вернулся из Бразилии

В США выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным в мире как бразильский.

Реклама

По информации Минздрава Миннесоты, заболел местный житель, который недавно вернулся из Бразилии, передает Reuters.

Отмечается, что это новый случай бразильского коронавируса в США, который был задокументирован.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 25,3 млн случаев коронавирусной болезни, только за последние сутки – 130 тысяч новых выявленных случаев.

В тренде Путин наконец-то дал ответ о дворце под Геленджиком

За все время пандемии в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 420 тысяч человек. США занимает первое место по количеству инфицированных в мире.

Реклама

Мы также сообщали, что в американском городе Бостон уборщик уничтожил почти две тысячи доз COVID-вакцины Moderna.

Ранее мы писали, что США присоединятся к международному механизму доступа к вакцинам COVAX.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама