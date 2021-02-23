Завтрак как наркотик: в США задержали хлопья с кокаином вместо сахара (фото)

Американские таможенники задержали партию замороженных сухих завтраков, которые вместо сахарной пудры были обсыпаны кокаином на сумму около 2,8 млн долларов.

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Об этом сообщает The Guardian.

Неожиданное открытие было сделано благодаря специально обученной собаке во время досмотра на первый взгляд совершенно невинной партии кукурузных хлопьев, которая направлялась из Южной Америки в Гонконг.

"Сахарное" покрытие на хлопьях оказалось большой партией кокаина.

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"Офицеры обнаружили порошок на хлопьях, покрытых сероватым веществом после предупреждения собаки", – говорится в заявлении таможенников.

Напомним, житель Львова организовал поставки наркотиков в Киев частными службами такси – наркотические средства маскировались в детских игрушках.

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