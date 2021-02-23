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Завтрак как наркотик: в США задержали хлопья с кокаином вместо сахара (фото)

23 февраля, 04:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Наркотик на 2,8 млн долларов помогла обнаружить собака

Американские таможенники задержали партию замороженных сухих завтраков, которые вместо сахарной пудры были обсыпаны кокаином на сумму около 2,8 млн долларов.

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Об этом сообщает The Guardian.

Неожиданное открытие было сделано благодаря специально обученной собаке во время досмотра на первый взгляд совершенно невинной партии кукурузных хлопьев, которая направлялась из Южной Америки в Гонконг.

"Сахарное" покрытие на хлопьях оказалось большой партией кокаина.

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"Офицеры обнаружили порошок на хлопьях, покрытых сероватым веществом после предупреждения собаки", – говорится в заявлении таможенников.

Напомним, житель Львова организовал поставки наркотиков в Киев частными службами такси – наркотические средства маскировались в детских игрушках.

Мы также писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ.

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США кокаин наркотик хлопья
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