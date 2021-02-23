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Сніданок як наркотик: у США затримали пластівці з кокаїном замість цукру (фото)

23 лютого, 04:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Наркотик на 2,8 млн доларів допоміг виявити собака

Американські митники затримали партію заморожених сухих сніданків, які замість цукрової пудри були обсипані кокаїном на суму близько 2,8 млн доларів.

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Про це повідомляє The Guardian.

Несподіване відкриття було зроблене завдяки спеціально навченому собаці під час огляду на перший погляд абсолютно безневинної партії кукурудзяних пластівців, яка прямувала з Південної Америки в Гонконг.

"Цукрове" покриття на пластівцях виявилося великою партією кокаїну.

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"Офіцери виявили порошок на пластівцях, покритих сіруватою речовиною після попередження собаки", – йдеться в заяві митників.

Нагадаємо, житель Львова організував постачання наркотиків до Києва приватними службами таксі – наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.

Ми також писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, яке через інтернет-магазин продавало медичні препарати і БАДи зі вмістом психотропних речовин.

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США какаїн наркотик пластівці
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