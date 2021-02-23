Сніданок як наркотик: у США затримали пластівці з кокаїном замість цукру (фото)

Американські митники затримали партію заморожених сухих сніданків, які замість цукрової пудри були обсипані кокаїном на суму близько 2,8 млн доларів.

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Про це повідомляє The Guardian.

Несподіване відкриття було зроблене завдяки спеціально навченому собаці під час огляду на перший погляд абсолютно безневинної партії кукурудзяних пластівців, яка прямувала з Південної Америки в Гонконг.

"Цукрове" покриття на пластівцях виявилося великою партією кокаїну.

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"Офіцери виявили порошок на пластівцях, покритих сіруватою речовиною після попередження собаки", – йдеться в заяві митників.

Нагадаємо, житель Львова організував постачання наркотиків до Києва приватними службами таксі – наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.

Ми також писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, яке через інтернет-магазин продавало медичні препарати і БАДи зі вмістом психотропних речовин.

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