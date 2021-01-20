В США заканчиваются последние приготовления к инаугурации Байдена: видео

В Соединенных Штатах заканчиваются последние приготовления к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Вместе с женой он уже в столице Вашингтоне, где почтил память умерших в результате пандемии COVID-19.
На публике чета Байден, как всегда, в перчатках и масках. Новоизбранный президент со всей серьезностью относится к пандемии, которая унесла жизни более 400 тысяч американцев.
Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена могут попытаться сорвать участники ультраправого движения QAnon, которые поддерживают действующего президента США Дональда Трампа. Экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Нацгвардии, а также изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне.
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