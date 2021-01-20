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В США заканчиваются последние приготовления к инаугурации Байдена: видео

20 января, 11:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новоизбранный президент со всей серьезностью относится к пандемии

В Соединенных Штатах заканчиваются последние приготовления к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Вместе с женой он уже в столице Вашингтоне, где почтил память умерших в результате пандемии COVID-19.

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На публике чета Байден, как всегда, в перчатках и масках. Новоизбранный президент со всей серьезностью относится к пандемии, которая унесла жизни более 400 тысяч американцев.

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Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена могут попытаться сорвать участники ультраправого движения QAnon, которые поддерживают действующего президента США Дональда Трампа. Экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Нацгвардии, а также изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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США инаугурация Джо Байден
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