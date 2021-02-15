В США засекли семь мутаций COVID-19, похожих на британскую: передаются быстрее

Пока неясно, в какой части страны впервые возникли эти штаммы

Коронавирус COVID-19 продолжает активно мутировать уже в отрыве от оригинального китайского, и в Соединенных Штатах обнаружили семь вариантов вируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму.

Реклама

Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное порталом MedRxiv сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, на территории США обнаружили семь ранее неизвестных вариантов коронавируса COVID-19 у пациентов, которые, как считается, появились внутри страны, а не были ввезены из-за рубежа.

Кроме того, в исследовании отмечается, что у некоторых вариантов коронавируса также обнаружены мутации в той же части генов, которая определяет, каким образом вирус проникает в человеческие клетки. Исследователи предположили, что это может указывать на то, что американские штаммы также могут быстрее распространяться, как и британский штамм

Однако определить, насколько широко они распространились по США, пока невозможно, отмечает The New York Times, опубликовавшая результаты исследования. Также еще не установлено, в какой части страны они впервые возникли.

Реклама

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 28 млн человек, более 497 тыс. умерли.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что британский штамм COVID-19 очень быстро распространяется по США.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама