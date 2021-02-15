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У США засікли сім мутацій COVID-19, схожих на британську: передаються швидше

15 лютого, 23:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Поки неясно, в якій частині країни вперше виникли ці штами

Коронавірус COVID-19 продовжує активно мутувати вже у відриві від оригінального китайського, і в Сполучених Штатах виявили сім варіантів вірусу, які можуть містити мутації, аналогічні британському штаму.

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Про це з посиланням на дослідження, опубліковане порталом MedRxiv повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням, на території США виявили сім раніше невідомих варіантів коронавірусу COVID-19 у пацієнтів, котрі, як вважається, з'явилися всередині країни, а не були ввезені з-за кордону.

Окрім того, в дослідженні наголошується, що у деяких варіантів коронавірусу також виявлено мутації в тій же частині генів, яка визначає, яким чином вірус проникає в людські клітини. Дослідники припустили, що це може вказувати на те, що американські штами також можуть швидше поширюватися, як і британський штам.

Однак визначити, наскільки широко вони розповсюдилися по США, поки неможливо, зазначає The New York Times, що опублікувала результати дослідження. Також ще не встановлено, в якій частині країни вони вперше виникли.

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З початку пандемії в США заразилися коронавірусом більш як 28 млн чоловык, понад 497 тис. померли.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що британський штам COVID-19 дуже швидко поширюється по США.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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штам мутація коронавірус COVID-19
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