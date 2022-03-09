В Украину готовы ехать воевать с российским оккупантом 3000 граждан США

А из Канады прибыл снайпер, который проходил службу в Афганистане и Ираке

В Украину прибывают серьезные ребята / Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время Интернациональный легион Украины пополнится 3000 гражданами США, которые готовы вступить в борьбу с российским оккупантом. Именно столько американцев уже подали заявки на вступление в наше международное вооруженное формирование.

Об этом сообщается на странице Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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Что известно

Сообщает, что по данным США, уже более 3000 американцев подали заявки на вступление в Международный легион. Среди них есть и ветераны вооруженных сил.

Также присоединился отряд добровольцев из граждан Грузии во главе с экс-министром обороны этой страны Ираклием Окруашвили.

8 марта в Украину прибыл канадский снайпер "Вали", который ранее участвовал в боевых операциях в Афганистане и Ираке.

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Интернациональный легион