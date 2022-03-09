В Україну готові їхати воювати з російським окупантом 3000 громадян США

А з Канади прибув снайпер, який проходив службу в Афганістані та Іраку

В Україну прибувають серйозні хлопці / Колаж "Сьогодні"

Найближчим часом Міжнародний легіон України поповниться 3000 громадянами США, які готові вступити у боротьбу з російським окупантом. Саме стільки американців уже подали заявки на вступ до нашого міжнародного збройного формування.

Про це повідомляється на сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО.

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Що відомо

Повідомляється, що за даними США, вже понад 3000 американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону. Серед них є ветерани збройних сил.

Також приєднався загін добровольців із громадян Грузії на чолі з екс-міністром оборони цієї країни Іраклієм Окруашвілі.

8 березня в Україну прибув канадський снайпер "Валі", який раніше брав участь у бойових операціях в Афганістані та Іраку.

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Міжнародний легіон