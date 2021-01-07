В зоопарке Никарагуа родился редкий белый тигр (видео)

Мать тигренка, бенгальскую тигрицу с желто-черным мехом, спасли из цирка пять лет назад

В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр.

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Как сообщает AFP, бенгальский тигренок-девочка по имени Ньеве (nieve – "снег" на испанском) появился на свет неделю назад.

По словам директора зоопарка Эдуардо Сакаса, при рождении она весила немногим меньше килограмма. Всемирный фонд дикой природы (WWF) описывает белых тигров как "генетическую аномалию", в дикой природе не живет ни одно подобное животное. А вот в неволе проживают несколько белых тигров.

По словам Сакасы, Ньеве стала первым белым тигром, родившимся в стране от пары родителей привычного окраса. Дело в том, что мать детеныша унаследовала редкий ген от своего деда, который был белым тигром. Отмечается, мать тигренка, бенгальскую тигрицу с желто-черным мехом, спасли из цирка пять лет назад.

"Но у нее не было молока для кормления Ньевес. Жена господина Сакаса, Марина Аргуэлло рассказала, что кормит Ньевес теплым козьим молоком каждые 3 часа", – говорится в сообщении.

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Воспитание будущей тигрицы взяла на себя жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать.

Напомним, в бердянском зоопарке для львов и тигров устроили необычную забаву – арбузный футбол. Сотрудники зоопарка дали хищникам вкусные "мячики", которыми животные с интересом взялись играть.

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