Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"

Вакцину от коронавируса, которую разрабатывает американская фармкомпания Moderna, проще перевозить и хранить по сравнению с рядом препаратов других производителей.
Об этом главврач компании Moderna Таль Закс рассказал германскому изданию FOCUS Online.
А тем временем сайт "Сегодня" попробовал разобраться в других преимуществах и недостатках этой вакцины.
Перевозка и хранение
Преимущество вакцины Moderna заключается в том, что для ее транспортировки не нужна новая инфраструктура. А за последние годы компания создала соответствующие условия, и уже имеющихся в аптеках, клиниках и врачебных кабинетах холодильников хватает для хранения вакцины.
"В морозильной камере она хранится до шести месяцев, в нормальном холодильнике до одного месяца. Это облегчает логистику", – уточнил Закс.
(Вакцину Pfizer – BioNTech необходимо хранить при температуре -70 °С, а после размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С, что требует создания весьма дорогостоящей инфраструктуры.)
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Безопасность и побочные эффекты
Говоря о побочных эффектах применения вакцины Moderna, главврач заметил, что нужно различать две вещи: безопасность и переносимость: "Безопасность – это когда идет речь о серьезных вредных последствиях вакцинации для организма, переносимость – это неприятные, но безвредные и временные побочные эффекты. По текущим данным, безопасность вакцины очень высока".
Эффективность
Американская компания заявила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. (Эффективность Pfizer – BioNTech составляет 95%. А вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, показала эффективность в 70%.)
Цена
Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка 25-30 долларов за дозу, что составляет 50-60 долларов США за курс. (Альянс Pfizer-BioNTtech оценил свои вакцины в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca — в 3-4 доллара.)
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов.
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