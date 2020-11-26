Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"

Вакцину от коронавируса, которую разрабатывает американская фармкомпания Moderna, проще перевозить и хранить по сравнению с рядом препаратов других производителей.

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Об этом главврач компании Moderna Таль Закс рассказал германскому изданию FOCUS Online.

А тем временем сайт "Сегодня" попробовал разобраться в других преимуществах и недостатках этой вакцины.

Перевозка и хранение

Преимущество вакцины Moderna заключается в том, что для ее транспортировки не нужна новая инфраструктура. А за последние годы компания создала соответствующие условия, и уже имеющихся в аптеках, клиниках и врачебных кабинетах холодильников хватает для хранения вакцины.

"В морозильной камере она хранится до шести месяцев, в нормальном холодильнике до одного месяца. Это облегчает логистику", – уточнил Закс.

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(Вакцину Pfizer – BioNTech необходимо хранить при температуре -70 °С, а после размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С, что требует создания весьма дорогостоящей инфраструктуры.)

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Безопасность и побочные эффекты

Говоря о побочных эффектах применения вакцины Moderna, главврач заметил, что нужно различать две вещи: безопасность и переносимость: "Безопасность – это когда идет речь о серьезных вредных последствиях вакцинации для организма, переносимость – это неприятные, но безвредные и временные побочные эффекты. По текущим данным, безопасность вакцины очень высока".

Эффективность

Американская компания заявила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. (Эффективность Pfizer – BioNTech составляет 95%. А вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, показала эффективность в 70%.)

Цена

Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка 25-30 долларов за дозу, что составляет 50-60 долларов США за курс. (Альянс Pfizer-BioNTtech оценил свои вакцины в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca — в 3-4 доллара.)

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов.

Видео: Сегодня

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