Вакцинация от коронавируса в США: людей заманивают деньгами и бесплатным проездом

В Соединенных Штатах вакцинируют всех желающих в возрасте от 12 лет, к июню хотят привить 70% населения

В США пытаются ускорить темпы вакцинации населения. Фото: REUTERS/Susana Vera

В Соединенных Штатах придумывают различные способы, как заманить людей в пункты вакцинации от коронавируса. До июля власти планируют иммунизировать 70% населения страны. Сейчас вакцинируют всех желающих, кому исполнилось 12 лет. Даже без американского паспорта.

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Корреспондент "Сегодня" в США Елена Гончаренко сделала прививку сама и проверила, как поощряют к этому американцев.

"На свою первую прививку Pfizer я записалась через интернет. Инъекция бесплатная. Как и поездка в пункт вакцинации. Чтобы привлечь как можно больше людей в США сделать укол против коронавируса – службы такси бесплатно отвозят к месту прививок", – рассказывает корреспондент.

Пункт вакцинации находится в обычной аптеке.

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Один из ресторанов испанских кухни в Вашингтоне раздает бонусные карты на 50 долларов, тем, кто получил две дозы вакцины.

"А если бы я жила в штате Огайо, могла бы побороться за миллион долларов. В течение пяти недель каждую среду там будут выбирать счастливчиков среди тех, кто уколол хотя бы одну дозу", – рассказывает Елена Гончаренко.

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Деньгами заманивают к пунктам вакцинации и в Западной Вирджинии. Всем, кто сделает прививку, раздают по 100 долларов.

В Нью-Йорке иммунизируют просто в метро и выдают недельный абонемент на проезд подземкой.

А в парке Вашингтона наливают бесплатное пиво.

"И похоже поощрительные методы работают. Первую дозу вакцины получили 60% американцев, окончательно иммунизировалась – почти половина населения. А смертность от COVID-19 – теперь самая низкая с начала пандемии", – говорит Елена Гончаренко.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты смогли сделать 200 млн прививок от коронавируса в течение первых 100 дней президентства Джо Байдена.

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