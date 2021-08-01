Вакцины от COVID-19 подорожают. Pfizer и Moderna обновили прайс

Летом страны начали больше покупать вакцин, а в 2022 году спрос будет еще больше – в странах с развитой экономикой начнут ревакцинацию

Производители вакцин пересмотрели цены на препараты. Коллаж "Сегодня"

Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna увеличивают цены на вакцины против коронавируса. Прайс обновляют из-за роста спроса на препарат.

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Об этом сообщила газета Financial Times.

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Согласно данным СМИ, закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на более 26%, а препаратов Moderna – почти на 13%.

Как изменятся цены:

Одна доза вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро;

Одна доза Moderna – c 19 до 21,5 евро.

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Как прогнозирует FT, в 2022 году спрос на вакцины от Pfizer и Moderna продолжит расти в странах с развитой экономикой, так как в них начнется повторная вакцинация.

Ранее мы сообщали, что в данный момент в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Кроме того, в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

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