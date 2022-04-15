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СЕГОДНЯ Мировые новости США

"Видели смерть и разрушения": сенаторы США впервые приехали в Украину после начала войны

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 14:09
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Конгрессмены во время визита заявили, что призывают США вернуть дипломатов в Киев
Сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили окрестности Киева
Сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили окрестности Киева / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сенатор США Стив Дейнс из штата Монтана и член Палаты представителей от Индианы Виктория Спартц посетили Бучу и Бородянку Киевской области. Таким образом они стали первыми американскими официальными лицами, посетившими Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает издание New York Times.

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"Ничто не заменит того, чтобы побывать здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми, которые ужасно пострадали от этой войны", — сказал Дейнс.

Представители США также наблюдали за эксгумацией братской могилы в Буче.

Дейнс и Спартц в ходе визита заявили, что призывают США вернуть дипломатов в Киев, так как город на данный момент не находится под непосредственной угрозой захвата российскими войсками. Также Сенатор из Монтаны назвал увиденное в Киевской области "неоспоримым доказательством военных преступлений".

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"Это повсюду. Мы проезжали многие мили и видели смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в ходе этого злостного вторжения", — добавил Дейнс.

Оба представителя американских властей также заявили, что выступают за скорейшую передачу Украине летального вооружения для скорейшего окончания войны.

"Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. И война не закончится, пока украинцы не одержат победу", — отметил Дейнс.

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Двое республиканцев приняли приглашение украинского правительства посетить страну, поскольку администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки.

Чреда визитов

  • В последние дни ряд высокопоставленных политиков уже побывали в Киеве, чтобы таким образом засвидетельствовать свою солидарность с нашей страной.
  • В среду, 13 апреля, в Украину с визитом прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
  • 9 апреля нас посетил политический тяжеловес Европы – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
  • В это же день в Киеве побывал Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пообещал предоставить нашей стране спасательную технику и участвовать в усилении санкций ЕС против России.
  • Собирался в Киев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как сообщил сам политик, его визит Киев не подтвердил из-за некогда хорошего отношения Штайнмайера с международным преступником Владимиром Путиным. В результате в Германии разгорелся скандал.

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