"Видели смерть и разрушения": сенаторы США впервые приехали в Украину после начала войны

Конгрессмены во время визита заявили, что призывают США вернуть дипломатов в Киев

Сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили окрестности Киева / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сенатор США Стив Дейнс из штата Монтана и член Палаты представителей от Индианы Виктория Спартц посетили Бучу и Бородянку Киевской области. Таким образом они стали первыми американскими официальными лицами, посетившими Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает издание New York Times.

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"Ничто не заменит того, чтобы побывать здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми, которые ужасно пострадали от этой войны", — сказал Дейнс.

Представители США также наблюдали за эксгумацией братской могилы в Буче.

Дейнс и Спартц в ходе визита заявили, что призывают США вернуть дипломатов в Киев, так как город на данный момент не находится под непосредственной угрозой захвата российскими войсками. Также Сенатор из Монтаны назвал увиденное в Киевской области "неоспоримым доказательством военных преступлений".

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"Это повсюду. Мы проезжали многие мили и видели смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в ходе этого злостного вторжения", — добавил Дейнс.

Оба представителя американских властей также заявили, что выступают за скорейшую передачу Украине летального вооружения для скорейшего окончания войны.

"Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. И война не закончится, пока украинцы не одержат победу", — отметил Дейнс.

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Двое республиканцев приняли приглашение украинского правительства посетить страну, поскольку администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки.

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