"Бачили смерть і руйнування": сенатори США вперше приїхали в Україну після початку війни

Конгресмени під час візиту заявили, що закликають США повернути дипломатів до Києва

Сенатор Стів Дейнс та член Палати представників Вікторія Спартц відвідали пригород Києва / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сенатор США Стів Дейнс зі штату Монтана та член Палати представників від Індіани Вікторія Спартц відвідали Бучу та Бородянку Київської області. Таким чином вони стали першими американськими офіційними особами, які відвідали Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомляє видання New York Times.

Реклама

"Ніщо не замінить того, щоб побувати тут, побачити це на власні очі, провести час з людьми, які жахливо постраждали від цієї війни", – сказав Дейнс.

Представники США також спостерігали за ексгумацією братської могили у Бучі.

Дейнс і Спартц у ході візиту заявили, що закликають США повернути дипломатів до Києва, оскільки місто наразі не перебуває під безпосередньою загрозою захоплення російськими військами. Також Сенатор із Монтани назвав побачене на Київщині "беззаперечним доказом військових злочинів".

Реклама

"Це всюди. Ми проїхали багато миль і бачили смерть і руйнування, спричинені Володимиром Путіним під час цього злісного вторгнення", – додав Дейнс.

Обидва представники американської влади також заявили, що виступають за якнайшвидшу передачу Україні летального озброєння для закінчення війни.

"Гуманітарна криза не закінчиться, поки не закінчиться війна. І війна не закінчиться, поки українці не переможуть" , – зауважив Дейнс.

Реклама

Двоє республіканців прийняли запрошення українського уряду відвідати країну, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення високопосадовця до Києва найближчими днями на знак підтримки.

Низка візитів