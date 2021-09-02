Виноват "Северный поток – 2". Хербст объяснил задержку с назначением посла США в Украине

В ответ на "неудачное решение" Байдена по российскому газопроводу американский сенатор Тед Круз затормозил назначения послов во многие страны

Хербст рассказал, из-за чего не назначают посла США в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Назначение нового посла Соединенных Штатов в Украине задерживается из-за решения президента США Джо Байдена по российскому газопроводу "Северный поток – 2".

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Об этом заявил посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

Хербст объяснил, что каждый раз, когда приходит новая американская администрация, нужно много времени, чтобы утвердить послов в разные страны.

"Есть еще одна сложность в этом контексте. Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе, что решение Байдена по "Северному потоку – 2" было катастрофой для США, и для Европы тоже", – отметил экс-посол.

Он добавил, что в ответ на "это неудачное решение" сенатор Тед Круз затормозил назначения послов во многие страны, и поэтому не удалось быстро назначить американского посла и в Украине.

Джон Хербст также выразил надежду, что назначение нового посла Соединенных Штатов состоится не позднее конца этого года.

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Напомним, в прошлом году на тот момент президент США Дональд Трамп предложил Сенату назначить послом США в Украине генерала в отставке Кита Дейтона. В сентябре 2020-го Сенат одобрил его кандидатуру. Глава сенатского комитета Джим Риш говорил, что Дейтон будет играть важную роль во внешней политике Америки. Вот только до назначения так и не дошло – в Украину отправили временно Кристину Квин.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Кита Дейтона "классным и очень крутым мужиком". Он считал его отличным вариантом для нашей страны.