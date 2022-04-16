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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Визит Байдена в Украину не состоится – Белый дом

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 апреля, 02:58
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Ранее президент США сообщал, что готов приехать в Киев
Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не приедет в Украину. По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США.

Об этом Джен Псаки сообщила в подкасте Pod Save America.

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"Мы не готовим визит президента в Украину", – сказала она.

При этом Псаки отметила, что Байден готов приехать в Украину, как и заявлял ранее. По словам спикера Белого дома, президент США готов на все, в том числе поехать в страну, где идет война, однако он нужен Америке, чтобы "сделать еще многое".

Что ранее говорил Джо Байден?

Президент США Джозеф Байден сказал, что готов приехать в Киев. Это не было специально сделанное заявление по поводу предстоящего визита. Согласие посетить столицу воюющей страны было сделано в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сообщает американское издание The Hill.

Президент Байден в четверг заявил, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.

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"Мы принимаем это решение сейчас", – сказал Байден журналистам, когда его спросили, направит ли он высокопоставленных чиновников в Украину.

На уточняющий вопрос, готов ли Байден сам приехать в Киев, американский лидер ответил "Да". Однако, как отметили репортеры, сделал он это не очень уверено.

Позже представитель пресс-службы Белого дома отметила, что на данный момент не идет речь о визите президента США в Украину.

Чреда визитов

  • В последние дни ряд высокопоставленных политиков уже побывали в Киеве, чтобы таким образом засвидетельствовать свою солидарность с нашей страной.
  • В среду, 13 апреля, в Украину с визитом прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
  • 9 апреля нас посетил политический тяжеловес Европы – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
  • В это же день в Киеве побывал Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пообещал предоставить нашей стране спасательную технику и участвовать в усилении санкций ЕС против России.
  • Собирался в Киев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как сообщил сам политик, его визит Киев не подтвердил из-за некогда хорошего отношения Штайнмайера с международным преступником Владимиром Путиным. В результате в Германии разгорелся скандал.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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