Визит Байдена в Украину не состоится – Белый дом

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не приедет в Украину. По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США.
Об этом Джен Псаки сообщила в подкасте Pod Save America.
"Мы не готовим визит президента в Украину", – сказала она.
При этом Псаки отметила, что Байден готов приехать в Украину, как и заявлял ранее. По словам спикера Белого дома, президент США готов на все, в том числе поехать в страну, где идет война, однако он нужен Америке, чтобы "сделать еще многое".
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Что ранее говорил Джо Байден?
Президент США Джозеф Байден сказал, что готов приехать в Киев. Это не было специально сделанное заявление по поводу предстоящего визита. Согласие посетить столицу воюющей страны было сделано в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сообщает американское издание The Hill.
Президент Байден в четверг заявил, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.
"Мы принимаем это решение сейчас", – сказал Байден журналистам, когда его спросили, направит ли он высокопоставленных чиновников в Украину.
На уточняющий вопрос, готов ли Байден сам приехать в Киев, американский лидер ответил "Да". Однако, как отметили репортеры, сделал он это не очень уверено.
Позже представитель пресс-службы Белого дома отметила, что на данный момент не идет речь о визите президента США в Украину.
Чреда визитов
- В последние дни ряд высокопоставленных политиков уже побывали в Киеве, чтобы таким образом засвидетельствовать свою солидарность с нашей страной.
- В среду, 13 апреля, в Украину с визитом прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
- 9 апреля нас посетил политический тяжеловес Европы – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
- В это же день в Киеве побывал Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пообещал предоставить нашей стране спасательную технику и участвовать в усилении санкций ЕС против России.
- Собирался в Киев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как сообщил сам политик, его визит Киев не подтвердил из-за некогда хорошего отношения Штайнмайера с международным преступником Владимиром Путиным. В результате в Германии разгорелся скандал.