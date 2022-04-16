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Візит Байдена в Україну не відбудеться – Білий дім

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 квітня, 02:58
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Раніше президент США повідомляв, що готовий приїхати до Києва
Джо Байден не приїде в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Джо Байден не приїде в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не приїде в Україну. За її словами, наразі розглядається можливість відвідування Києва високопоставленим представником адміністрації США.

Про це Джен Псакі повідомила у підкасті Pod Save America.

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"Ми не готуємо візит президента в Україну", – сказала вона.

Водночас Псакі наголосила, що Байден готовий приїхати до України, як і заявляв раніше. За словами спікера Білого дому, президент США готовий на все, зокрема поїхати у країну, де триває війна, проте він потрібен Америці, щоб "зробити ще багато чого".

Що раніше казав Джо Байден?

Президент США Джозеф Байден сказав, що готовий приїхати до Києва. Це не була спеціально зроблена заява з приводу майбутнього візиту. Згода відвідати столицю країни, що воює, була зроблена у відповідь на відповідне питання журналістів, повідомляє американське видання The Hill.

Президент Байден у четвер заявив, що Білий дім обговорює відправлення високопосадовців адміністрації в Україну.

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"Ми приймаємо це рішення зараз", – сказав Байден журналістам, коли його запитали, чи направить він високопосадовців в Україну.

На уточнююче запитання, чи Байден готовий сам приїхати до Києва, американський лідер відповів "Так". Проте, як зазначили репортери, він зробив це не дуже впевнено.

Пізніше представник пресслужби Білого дому зазначила, що наразі не йдеться про візит президента США до України.

Черга візитів

  • Останніми днями ряд високопоставлених політиків уже побували в Києві, щоб у такий спосіб засвідчити свою солідарність із нашою країною.
  • У середу, 13 квітня, в Україну з візитом прибули президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
  • 9 квітня нас відвідав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Британський політик запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.
  • Цього ж дня у Києві побував Федеральний канцлер Австрії Карл Неґаммер, який пообіцяв надати нашій країні рятувальну техніку та взяти участь у посиленні санкцій ЄС проти Росії.
  • Збирався до Києва президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Проте, як повідомив сам політик, його візит Київ не підтвердив через колись хороші відносини Штайнмаєра з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. У підсумку в Німеччині спалахнув скандал.

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