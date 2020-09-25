Выборы в США: лидеры республиканцев обещают мирную инаугурацию

Лидер республиканцев в США Митч Макконнелл заявил, что независимо от того, кто победит на президентских выборах 3 ноября, 20 января состоится мирная инаугурация.

Реклама

Об этом сообщает BBC.

В то же время президент Дональд Трамп отказался взять на себя это обязательство, заявив, что мирно передаст власть только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Он поставил под сомнение голосование по почте, но представители избирательных комиссий уверяют, что это безопасно.

Реклама Фото: Getty Images

В тренде В Минске таксист спас протестующего от ОМОНа (видео)

Согласно последним данным национальных опросов, Трамп отстает от своего соперника демократа Джо Байдена.

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в процесс выборов в США. В этом году гораздо больше американцев, чем обычно, проголосуют по почте. Однако Трамп не уверен, что этот способ надежный.

Также недавно новости "Сегодня" писали, что согласно последним опросам, Джо Байден опережает Трампа на 7%.

Ранее мы писали о том, что Трамп обвинил журналистов в том, что они задают его сопернику на выборах Джо Байдену элементарные вопросы.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама