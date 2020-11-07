Выборы в США: в Пенсильвании изымут часть бюллетеней

В Пенсильвании Байден почти на 20 тысяч голосов опережает Трампа

Верховный суд США постановил изъять в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на избирательные участки после их закрытия 3 ноября.

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Об этом говорится в постановлении судебного органа, сообщает york daily record.

В документе отмечается, что те бюллетени, которые получили по почте после 20:00 3 ноября, необходимо считать отдельно.

"Всем окружным избирательным комиссиям дано указание, пока суд не вынесет дальнейшее решение, выполнить требование, чтобы все бюллетени, полученные по почте после 8 вечера 3 ноября, были отделены и чтобы все такие бюллетени, если их будут считать, считались отдельно", – говорится в постановлении.

В Пенсильвании Байден почти на 20 тысяч голосов опережает Трампа. По данным CNN, за Байдена проголосовали 49,5% избирателей, а за Трампа – 49,2%.

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Напомним, команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали сбор средств на его судебные тяжбы в борьбе за избрание на второй срок.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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