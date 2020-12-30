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Защищает ли дезинфекция поверхностей от COVID-19: новые выводы ученых

30 декабря, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Эксперты по-прежнему советуют носить маски и избегать скопления людей

Если в начале пандемии COVID-19 людям советовали как можно чаще дезинфицировать окружающие поверхности и протирать пакеты и банки, купленные в продуктовом магазине, то теперь ученые уже совсем не уверены в необходимости этого.

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Об этом рассказал микробиолог из американского Университета Рутгерса говорит Эмануэль Голдман, сообщает издание NPR.

По словам ученого, если инфицированный коронавирусом чихает, кашляет или громко разговаривает, капли, содержащие частицы вируса, могут перемещаться по воздуху и в конечном итоге приземляться на близлежащие поверхности, но, как оказалось, риск заразиться от прикосновения к поверхности, зараженной вирусом, невелик.

"В больницах были проверены поверхности рядом с пациентами с COVID-19, и на них не выявили заразного вируса", – отметил Голдман.

На таких поверхностях было обнаружено вирусную РНК – то, что можно назвать "трупом вируса" – она не представляет опасности.

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"Заразный вирус не остается, потому что он очень хрупок в окружающей среде и быстро разлагается", – утверждает микробиолог.

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Эту информацию подтвердил изданию и специалист по респираторным заболеваниям Национального института здоровья США Кевин Феннелл. По его словам, нет данных, подтверждающих необходимость дезинфекции поверхностей для защиты от COVID-19.

В то же время он призвал больше проветривать помещения и использовать ультрафиолетовое антибактериальное облучение, чтобы уничтожать вирус в воздухе.

При этом самыми действенными способами защиты от вируса эксперты по-прежнему считают ношение масок и избегание большого скопления людей.

Напомним, ранее французские исследователи пришли к выводу, что при посещении баров и ресторанов, а также спортзалов, риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине

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