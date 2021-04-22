1000 долларов за подделку: вместо COVID-вакцины Pfizer продают препарат от морщин

Американская компания выявила поддельные прививки в Мексике и Польше, ими успели вакцинироваться 80 человек

Американская компания-производитель COVID-вакцины Pfizer выявила в Польше и Мексике поддельные версии своего препарата.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Для изучения вещества некоторые флаконы были изъяты во время расследований, чтобы компания протестировала содержимое.

Как заявили в Pfizer, на флаконах, выявленных в Мексике, была поддельная маркировка. А вещество, которое исследовали из вакцин в Польше, применялось для лечения морщин.

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Около 80 человек в одной из клиник Мексики получили поддельную вакцину по цене около 1000 долларов за дозу. К счастью, их здоровье не пострадало. Власти Польши заявили, что поддельные вакцины от коронавируса изъяли из квартиры мужчины, он их не успел продать.

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Тем временем украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, предлагают пограничникам взятки и показывают поддельные справки о прохождении ПЦР-теста.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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