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1000 доларів за підробку: замість COVID-вакцини Pfizer продають препарат від зморшок

22 квітня, 05:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Американська компанія виявила підроблені щеплення в Мексиці і Польщі, ними встигли вакцинуватися 80 осіб

Американська компанія-виробник COVID-вакцини Pfizer виявила в Польщі і Мексиці підроблені версії свого препарату.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Для вивчення речовини деякі флакони були вилучені під час розслідувань, щоб компанія протестувала вміст.

Як заявили в Pfizer, на флаконах, виявлених в Мексиці, було підроблене маркування. А речовина, яку досліджували з вакцин в Польщі, застосовувалося для лікування зморшок.

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Близько 80 осіб в одній з клінік Мексики отримали підроблену вакцину за ціною близько 1000 доларів за дозу. На щастя, їх здоров'я не постраждало. Влада Польщі заявила, що підроблені вакцини від коронавірусу вилучили з квартири чоловіка, він їх не встиг продати.

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Тим часом українці, які повертаються додому з-за кордону, пропонують прикордонникам хабара і показують підроблені довідки про проходження ПЛР-тесту.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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здоров'я вакцинація вакцина коронавірус Pfizer
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