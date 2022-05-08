9 мая Путин может сделать важное заявление. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

СМИ сделали обзор ситуации в Украине и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать происходящее в Украине. Издание обсуждают возможную мобилизацию в РФ, которую Путин объявит 9 мая, и вероятность применения Москвой ядерного оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Мобилизация солдат могла бы дать России новый импульс

The Washington Post пишет, что в день победы без победы путин стоит перед выбором о тотальной войне. Общая мобилизация солдат могла бы дать России новый импульс, но риски были бы огромными. В частности, риск признать, что военная кампания до сих пор была провальной.

9 мая путин может сделать важное объявление

The Wall Street Journal также пишет о вероятности массовой мобилизации в россии. Западные чиновники и аналитики ожидают, что президент рф использует 9 мая, чтобы объявить победу или, по более вероятному сценарию, пообещать продолжить борьбу. Путин может использовать возможность объявить массовую мобилизацию российской армии и ее граждан, предполагают некоторые западные и украинские представители обороны и разведки.

Возможен дефолт рф

Bloomberg сообщает, что россия не может избавиться от риска дефолта после выплаты по облигациям в последнюю минуту. Ограничение все еще означает, что будущие платежи под вопросом. У России есть потенциальные обходные пути, но только для некоторых облигаций.

Реклама

В Украине новая стадия войны

LeFigaro пишет о новой стадии войны в Украине. Сопротивление заменено идеей победы. Поставив Украине боеприпасы и ракеты, Запад теперь обещает тяжелое вооруженное.

Будет ли применено ядерное оружие

Reuters пишет, что в начале российского вторжения в Украину президент рф путин высказался о возможности ядерного удара по любому, кто вмешается в конфликт. Многие аналитики и западные дипломаты считают маловероятным, что путин может действительно применить ядерное оружие.