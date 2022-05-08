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9 мая Путин может сделать важное заявление. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 мая, 12:55
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
СМИ сделали обзор ситуации в Украине и РФ
СМИ сделали обзор ситуации в Украине и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать происходящее в Украине. Издание обсуждают возможную мобилизацию в РФ, которую Путин объявит 9 мая, и вероятность применения Москвой ядерного оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Мобилизация солдат могла бы дать России новый импульс

The Washington Post пишет, что в день победы без победы путин стоит перед выбором о тотальной войне. Общая мобилизация солдат могла бы дать России новый импульс, но риски были бы огромными. В частности, риск признать, что военная кампания до сих пор была провальной.

9 мая путин может сделать важное объявление

The Wall Street Journal также пишет о вероятности массовой мобилизации в россии. Западные чиновники и аналитики ожидают, что президент рф использует 9 мая, чтобы объявить победу или, по более вероятному сценарию, пообещать продолжить борьбу. Путин может использовать возможность объявить массовую мобилизацию российской армии и ее граждан, предполагают некоторые западные и украинские представители обороны и разведки.

Возможен дефолт рф

Bloomberg сообщает, что россия не может избавиться от риска дефолта после выплаты по облигациям в последнюю минуту. Ограничение все еще означает, что будущие платежи под вопросом. У России есть потенциальные обходные пути, но только для некоторых облигаций.

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В Украине новая стадия войны

LeFigaro пишет о новой стадии войны в Украине. Сопротивление заменено идеей победы. Поставив Украине боеприпасы и ракеты, Запад теперь обещает тяжелое вооруженное.

Будет ли применено ядерное оружие

Reuters пишет, что в начале российского вторжения в Украину президент рф путин высказался о возможности ядерного удара по любому, кто вмешается в конфликт. Многие аналитики и западные дипломаты считают маловероятным, что путин может действительно применить ядерное оружие.

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Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

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Непокоренные
Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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