9 травня Путін може зробити важливу заяву. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

ЗМІ зробили огляд ситуації в Україні та РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють можливу мобилізацію в РФ, яку путін оголосить 9 травня, та ймовірність застосування Москвою ядерної зброї.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Мобілізація солдатів могла б дати рф новий імпульс

The Washington Postпише, що в день перемоги без перемоги путін стоїть перед вибором щодо тотальної війни. Загальна мобілізація солдатів могла б дати росії новий імпульс, але ризики були б величезними. Зокрема ризик визнати, що військова кампанія досі була провальною.

9 травня путін може зробити важливе оголошення

The Wall Street Journal також пише про ймовірність масової мобілізації в росії. Західні чиновники та аналітики очікують, що президент путін використає 9 травня, щоб оголосити перемогу або, за більш вірогідним сценарієм, пообіцяти продовжити боротьбу. путін може використати нагоду, щоб оголосити масову мобілізацію російської армії та її громадян, припускають деякі західні та українські представники оборони та розвідки.

Можливий дефолт рф

Bloombergповідомляє, що росія не може позбутися ризику дефолту після виплати за облігаціями в останню хвилину. Обмеження все ще означають, що майбутні платежі під питанням. У росії є потенційні обхідні шляхи, але лише для деяких облігацій.

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В Україні нова стадія війни

LeFigaroпише про нову стадію війни в Україні. Опір замінено ідеєю перемоги. Постачивши Україні боєприпаси та ракети, Захід тепер обіцяє важке озброєння.

Чи буде застосована ядерна зброя

Reutersпише, що на початку російського вторгнення в Україну президент росії путін висловився про можливість ядерного удару по будь-кому, хто втрутиться в конфлікт. Багато аналітиків і західних дипломатів вважають малоймовірним, що путін може дійсно застосувати ядерну зброю.