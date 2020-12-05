Тихановская и Билли Айлиш: Bloomberg назвал 50 главных людей 2020 года

Агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере в этом году.

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Список состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли люди, чье включение в список главных людей "никого не удивит".

В сегменте "Политика":

Светлана Тихановская, которую считают победителем выборов президента Белоруссии;

Луис Лакалье Поу, президент Уругвая;

Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети, основательницы движения Black Lives Matter.

Бизнес:

Аврора Джеймс, основательница проекта Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайиа, основатель Econet Group;

Рид Хастингс, глава Netflix.

Билли Айлиш, певица;

Селеста Барбер, актриса;

Донна Лэнгли, глава Universal Filmed Entertainment Group.

Финансы:

Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда;

Байжа Бхатт и Владимир Тенев, сооснователи финансовой компании Robinhood;

Джейн Фрейзер, с 2021 года станет руководителем Citigroup – первой женщиной-руководителем крупного американского банка.

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Наука и технологии:

Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;

Гвинн Шотвелл, президент SpaceX;

Тим Брэй, бывший вице-президент Amazon;

Энтони Фаучи, главный иммунолог Белого дома.

В категорию людей, чьё включение в этот список "никого не удивит", попали:

Президент страны-агрессора Владимир Путин;

Президент США Дональд Трамп;

Избранный новый президент Джо Байден;

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын;

Канцлер Германии Ангела Меркель;

Президент Франции Эмманюэль Макрон;

Председатель КНР Си Цзиньпин;

Папа Римский Франциск.

Дополнительно к ним в эту категорию попали основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, глава Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, телеканал "Украина" вошел в ТОП-10 лучших компаний года рейтинга "Власть денег". В 2020 году, несмотря на все вызовы, телеканал "Украина" не просто сохранил, а расширил свою профессиональную команду, вышел на новые территории производства контента, сумел удержать лидерство в телевизионном пространстве, реализовал ряд важных социальных кампаний по информированию и поддержки граждан во время пандемии, увеличил долю социально ответственного контента в эфире.

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