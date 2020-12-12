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Алиев обвинил армянских военных в нарушении перемирия в Карабахе

12 декабря, 18:14

Ольга Литвин Ольга Литвин

Президент Азербайджана считает, что в Карабахе "приступили к деятельности" российские миротворцы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, принимая сопредседателей Минской группы от Франции и США, заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

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"В настоящее время в Карабахе находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство", — приводит слова Алиева агентство АзерТАдж.

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Напомним, в субботу, 12 декабря, Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Ранее пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что Анкара и Москва вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

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Россия Азербайджан Армения нагорный карабах конфликт

Источник: ТАСС

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