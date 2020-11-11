Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе

Турция и Россия вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его разговора с главой РФ Владимиром Путиным, передает Anadolu.

У Эрдогана сообщили, что Турция с Россией будут следить за соблюдением режима прекращения огня с помощью совместного центра, который "будет сформирован на территории, освобожденной от оккупации Армении". По словам турецкого президента, Россия "также несет значительную ответственность в этом отношении".

Глава Турции также отметил, что пример Нагорного Карабаха продемонстрировал важность турецко-российского сотрудничества для разрешения региональных конфликтов и кризисов и такой же подход следует проявить и в Сирии, где можно создать аналогичные механизмы.

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Напомним, Россия на протяжении дня, минувшего с момента заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, отрицает договоренность о вводе турецких миротворцев на конфликтную территорию, на чем настаивают Азербайджан и Турция.

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Лидер Азербайджана Ильхам Алиев даже обнародовал видео разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого четко прозвучала идея миротворческой миссии России и Турции.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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