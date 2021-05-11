Форум по безопасности в Украине и прогноз по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

В Киеве во вторник откроется форум по национальной безопасности Украины, на котором выступит президент, в Харькове продолжится суд по экс-мэру Славянска Неле Штепе, а в Соединенных Штатах обнародуют прогноз по нефти.
Украина
- 10:00 – всеукраинский форум "Украина 30. Безопасность страны", который откроет президент – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский. Предусмотрены три сессии: "Стратегия национальной безопасности Украины", "Вступление в НАТО" и "Информационная безопасность". Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
- 12:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в режиме видеоконференции (ул. Садовая, 3а, к. 330).
- 12:00 – пресс-конференция по объявлению начала реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" при участии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Клуб Кабинета министров, ул. Институтская, 7). Аккредитация СМИ до 10:00. Онлайн-трансляция будет проходить на Youtube-канале Кабмина.
- 14:00 – заседание Консультативного совета по вопросам местного самоуправления (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).
Киев
- 12:00 – прямая линия для киевлян с главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергеем Садовым. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
Харьков
- 10:00 – продолжение слушания по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, в Орджоникидзевском райсуде.
За рубежом
США
В трендеЭкс-директор больницы, в которой лечили Навального, нашелся сам после трех дней поисков (обновлено)
- Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.
Вена, Австрия
- Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.