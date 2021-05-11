Форум по безопасности в Украине и прогноз по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 11 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве во вторник откроется форум по национальной безопасности Украины, на котором выступит президент, в Харькове продолжится суд по экс-мэру Славянска Неле Штепе, а в Соединенных Штатах обнародуют прогноз по нефти.

Украина

10:00 – всеукраинский форум "Украина 30. Безопасность страны" , который откроет президент – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский. Предусмотрены три сессии: "Стратегия национальной безопасности Украины", "Вступление в НАТО" и "Информационная безопасность". Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.

– всеукраинский , который откроет президент – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский. Предусмотрены три сессии: "Стратегия национальной безопасности Украины", "Вступление в НАТО" и "Информационная безопасность". Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание (ул. Студенческая, 12-а). 12:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в режиме видеоконференции (ул. Садовая, 3а, к. 330).

– заседание Комитета Верховной Рады в режиме видеоконференции (ул. Садовая, 3а, к. 330). 12:00 – пресс-конференция по объявлению начала реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц " при участии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Клуб Кабинета министров, ул. Институтская, 7). Аккредитация СМИ до 10:00. Онлайн-трансляция будет проходить на Youtube-канале Кабмина.

– пресс-конференция по объявлению начала реализации " при участии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Клуб Кабинета министров, ул. Институтская, 7). Аккредитация СМИ до 10:00. Онлайн-трансляция будет проходить на Youtube-канале Кабмина. 14:00 – заседание Консультативного совета по вопросам местного самоуправления (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).

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Киев

12:00 – прямая линия для киевлян с главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергеем Садовым. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.

Харьков

10:00 – продолжение слушания по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, в Орджоникидзевском райсуде.

За рубежом

США

Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

Вена, Австрия

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.