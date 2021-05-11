Безпековий форум в Україні та прогноз щодо нафти – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 11 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У Києві у вівторок відкриється форум з питань національної безпеки України, на якому виступить президент, у Харкові продовжиться суд по екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, а в Сполучених Штатах оприлюднять прогноз щодо нафти.

Україна

10:00 – всеукраїнський форум "Україна 30. Безпека країни" , який відкриє президент – верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Передбачено три сесії: "Стратегія національної безпеки України", "Вступ до НАТО" та "Інформаційна безпека". Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.

– всеукраїнський , який відкриє президент – верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Передбачено три сесії: "Стратегія національної безпеки України", "Вступ до НАТО" та "Інформаційна безпека". Деталі й трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання (вул. Студентська, 12-а). 12:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики в режимі відеоконференції (вул. Садова, 3а, к. 330).

– засідання Комітету Верховної Ради в режимі відеоконференції (вул. Садова, 3а, к. 330). 12:00 – прес-конференція щодо оголошення початку реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб " за участю Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Клуб Кабінету міністрів, вул. Інститутська, 7). Акредитація ЗМІ до 10:00. Онлайн трансляція буде проходити на Youtube-каналі Кабміну.

– прес-конференція щодо оголошення початку реалізації " за участю Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Клуб Кабінету міністрів, вул. Інститутська, 7). Акредитація ЗМІ до 10:00. Онлайн трансляція буде проходити на Youtube-каналі Кабміну. 14:00 – засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

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Київ

12:00 – пряма лінія для киян з головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергієм Садовим. Дзвінки прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51.

Харків

10:00 – продовження слухання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, в Орджонікідзевському райсуді.

За кордоном

США

Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міністерства енергетики США опублікує щомісячний прогноз щодо нафти.

Відень, Австрія

Організація країн – експортерів нафти (ОПЕК) опублікує щомісячний звіт із нафтового ринку.