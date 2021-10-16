Apple удалила приложение с Кораном из китайского магазина

Китайские власти официально признают ислам и христианство распространёнными в стране религиями

Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина. Коллаж "Сегодня".

Корпорация Apple удалила из китайского магазина приложений приложение Quran Majeed, созданное для чтения и прослушивания священной книги ислама — Корана.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Что произошло

Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина, передаёт Би-би-си со ссылкой на разработчика приложения. В Apple сообщили, что китайские власти обнаружили в программе нелегальное содержание.

Ранее на этой неделе из магазина было удалено популярное приложение с Библией, отмечает британская телерадиокорпорация. По всей видимости, Olive Tree Bible. Разработчики, по всей видимости, сделали это сами, но не ответили на запрос Би-би-си, почему они пришли к такому решению.

Китайские власти официально признают ислам и христианство распространёнными в стране религиями, и декларируют, что свобода совести в стране гарантирована конституцией. Однако все действующие в официальном поле религиозные организации находятся под контролем властей.

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Коммунистическая партия согласовывает назначение священнослужителей и тексты проповедей, а в исламе — поощряет развитие женских общин и назначение женщин-имамов. Несогласные с государственным контролем верующие и священнослужители зачастую подвергаются арестам и репрессиям.

Напомним, в прошлом году в Швеции, которая принимает у себя множество мигрантов из мусульманских стран, в ночь с 28 на 29 августа вспыхнули серьезные массовые беспорядки. Протесты начались в городе Мальме после того, как антимиграционные активисты провели акцию с сожжением Корана. Силовики вмешались в эту акцию и началось уличное противостояние.

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В Афганистане боевики движения "Талибан" после того, как заняли столицу Кабул, объявили о воссоздании т. н. Исламского Эмирата Афганистан.