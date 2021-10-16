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Apple удалила приложение с Кораном из китайского магазина

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 октября, 01:43
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Китайские власти официально признают ислам и христианство распространёнными в стране религиями
Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина. Коллаж "Сегодня".
Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина. Коллаж "Сегодня".

Корпорация Apple удалила из китайского магазина приложений приложение Quran Majeed, созданное для чтения и прослушивания священной книги ислама — Корана.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Что произошло

Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина, передаёт Би-би-си со ссылкой на разработчика приложения. В Apple сообщили, что китайские власти обнаружили в программе нелегальное содержание.

Ранее на этой неделе из магазина было удалено популярное приложение с Библией, отмечает британская телерадиокорпорация. По всей видимости, Olive Tree Bible. Разработчики, по всей видимости, сделали это сами, но не ответили на запрос Би-би-си, почему они пришли к такому решению.

Китайские власти официально признают ислам и христианство распространёнными в стране религиями, и декларируют, что свобода совести в стране гарантирована конституцией. Однако все действующие в официальном поле религиозные организации находятся под контролем властей.

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Коммунистическая партия согласовывает назначение священнослужителей и тексты проповедей, а в исламе — поощряет развитие женских общин и назначение женщин-имамов. Несогласные с государственным контролем верующие и священнослужители зачастую подвергаются арестам и репрессиям.

Напомним, в прошлом году в Швеции, которая принимает у себя множество мигрантов из мусульманских стран, в ночь с 28 на 29 августа вспыхнули серьезные массовые беспорядки. Протесты начались в городе Мальме после того, как антимиграционные активисты провели акцию с сожжением Корана. Силовики вмешались в эту акцию и началось уличное противостояние.

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В Афганистане боевики движения "Талибан" после того, как заняли столицу Кабул, объявили о воссоздании т. н. Исламского Эмирата Афганистан.

КоранApple
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