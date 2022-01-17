Атака дронов. В ОАЭ идет военная операция, слышны взрывы – СМИ (видео)

Хуситы устроили провокации с помощью беспилотников

В ОАЭ хуситы взорвали три бензовоза / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из промышленных районов Абу-Даби произошел крупный пожар. Об этом в Twitter сообщила службы полиции столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Сообщается, что в результате пожара взорвались три бензовоза с нефтепродуктами.

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"Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привел к взрыву трех цистерн с топливом, находившихся неподалеку от резервуаров для хранения горючего", – подчеркивается в сообщении.

По-видимому, злоумышленники хотели атаковать объект ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) в Мусаффе.

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В полиции также отметили, что вероятнее всего, причиной пожара могло стать падение БПЛА.

Кроме того, в международном аэропорту Абу-Даби возник пожар. В настоящее время бригады работают над тушением пожара, ведется расследование, чтобы установить причину возгорания

В тоже время, после случившегося, йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" взяло на себя ответственность за нападение на Абу-Даби. По словам официального представителя хуситов Яхья Сариа, сегодня они передадут подробности проведенной на территории ОАЭ военной операции.

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Предыстория

Ранее представитель "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити предупреждал, что хасиды нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт. Иракские ополченцы значительно усилили свои угрозы после поражения на выборах.

Атака беспилотников

7 ноября 2021 года на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, которая расположена в "зеленой зоне" Багдада, была совершена атака при помощи трех беспилотников с взрывчаткой. Политик не пострадал, однако ранения получили шесть бойцов личной охраны премьера. Вскоре силы безопасности смогли уничтожить два летательных аппарата при их налете на резиденцию премьера. Здание получило незначительные разрушения.