Австралия передаст Украине БТРы Bushmaster – глава МИД

Бронетранспортеры предназначены для перевозки личного состава и могут защитить от легкого стрелкового оружия

Министр иностранных дел Марис Пейн объявила, что Австралия отправит военную помощь Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава австралийского МИД Марис Пейн на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе сказала, что Австралия поставит в Украину бронетранспортеры Bushmaster.

Об этом пишет Украина 24.

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Австралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Бронетранспортеры Bushmaster, созданные компанией Thales Australia, отличаются высоким качеством и проходимостью. Они предназначены для перевозки личного состава и могут защитить от легкого стрелкового оружия и фугасов.

Основные характеристики броневика:

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Масса — 12,5 тонны;

Длина — 7,18 метра;

Ширина — 2,48 метра;

Высота — 2,65 метра;

Дальность хода — 800 км;

Максимальная скорость — 100 км/ч;

Класс защиты — защитит от 7,62 мм патрона и 8 кг фугаса.

Зеленский обратился к правительству Австралии

Президент Украины 31 марта выступил перед парламентариями Австралии. Запись обращения опубликовали на странице Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.

Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.

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"Также необходим действенный инструментарий, чтобы привлечь к мгновенной ответственности любое государство, блокирующее морские торговые пути. Чтобы даже искушения такого ни у кого не возникало – делать море мертвым. Сейчас таких инструментов у мира просто нет. Поэтому лидерство Австралии может оказаться незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности. Как и в укреплении нашей антивоенной коалиции, сейчас работающей над возвращением мира в Украину", – сказал он.

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