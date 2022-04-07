Австралия передаст Украине БТРы Bushmaster – глава МИД

Глава австралийского МИД Марис Пейн на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе сказала, что Австралия поставит в Украину бронетранспортеры Bushmaster.
Об этом пишет Украина 24.
Австралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.
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Бронетранспортеры Bushmaster, созданные компанией Thales Australia, отличаются высоким качеством и проходимостью. Они предназначены для перевозки личного состава и могут защитить от легкого стрелкового оружия и фугасов.
Основные характеристики броневика:
- Масса — 12,5 тонны;
- Длина — 7,18 метра;
- Ширина — 2,48 метра;
- Высота — 2,65 метра;
- Дальность хода — 800 км;
- Максимальная скорость — 100 км/ч;
- Класс защиты — защитит от 7,62 мм патрона и 8 кг фугаса.
Зеленский обратился к правительству Австралии
Президент Украины 31 марта выступил перед парламентариями Австралии. Запись обращения опубликовали на странице Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.
Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.
"Также необходим действенный инструментарий, чтобы привлечь к мгновенной ответственности любое государство, блокирующее морские торговые пути. Чтобы даже искушения такого ни у кого не возникало – делать море мертвым. Сейчас таких инструментов у мира просто нет. Поэтому лидерство Австралии может оказаться незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности. Как и в укреплении нашей антивоенной коалиции, сейчас работающей над возвращением мира в Украину", – сказал он.
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