Азербайджан закрывает воздушное пространство

"Азербайджанские авиалинии" в понедельник, 5 октября, направили уведомление всем крупным авиаперевозчикам об изменении их маршрута в воздушном пространстве Азербайджана из-за "неминуемой ракетной угрозы со стороны Армении".

Реклама

Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

"После целенаправленного ракетного удара Армении по крупным городам Азербайджана можно ожидать любых провокаций в отношении гражданской авиации", – написал он.

Ранее компания "Международные авиалинии Украины" отменила перелеты в Ереван из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, Азербайджан заявил о новых ракетных ударах вооруженных сил Армении по его городам, причем в одном из них ракеты якобы упали возле энергоблока гидроэлектростанции, которая обеспечивает энергией значительную часть страны. В то же время Ереван все отрицает.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама