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Азербайджан закрывает воздушное пространство

6 октября, 00:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Авиаперевозчиков предупреждают о ракетной угрозе

"Азербайджанские авиалинии" в понедельник, 5 октября, направили уведомление всем крупным авиаперевозчикам об изменении их маршрута в воздушном пространстве Азербайджана из-за "неминуемой ракетной угрозы со стороны Армении".

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Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

"После целенаправленного ракетного удара Армении по крупным городам Азербайджана можно ожидать любых провокаций в отношении гражданской авиации", – написал он.

Ранее компания "Международные авиалинии Украины" отменила перелеты в Ереван из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

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Напомним, Азербайджан заявил о новых ракетных ударах вооруженных сил Армении по его городам, причем в одном из них ракеты якобы упали возле энергоблока гидроэлектростанции, которая обеспечивает энергией значительную часть страны. В то же время Ереван все отрицает.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах обстрелы воздушное пространство авиасообщение
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