Беларусь ввела безвиз и приглашает иностранцев на платную вакцинацию от СOVID-19

Самих белорусов на данный момент вакцинируют российским "Спутником V" и препаратом Vero Cell китайской компании Sinopharm

Александр Лукашенко и вакцинация "Спутником V"

Беларусь с 15 июля вводит безвизовый режим для граждан 73 стран для вакцинации на платной основе от COVID-19 на ее территории.

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Об этом со ссылкой на указ от 1 июля непризнанного президента Александра Лукашенко говорится на его сайте.

Безвиз будет предоставляться на срок до пяти суток. Список стран, из которых в Беларуси ожидают клиентов на вакцинацию, пока не обнародован.

Пресс-служба Лукашенко уточнила, что вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения.

А Совет министров Беларуси обязали установить порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

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Также отмечается, что в услугу вакцинации от коронавируса будет входить и оформление сертификата вакцинации.

Чем вакцинируют и что с вакцинацией в Беларуси

Какие вакцины от коронавируса власти Беларуси намерены предложить иностранцам, не сообщается. Известно, что на данным момент самих белорусов вакцинируют российским "Спутником V" и препаратом Vero Cell китайской компании Sinopharm.

Что касается скорости вакцинации от COVID-19 граждан Беларуси, то, согласно карте сервиса Our World in Data, на данный момент из более 9 млн белорусов одну дозу получили 1,07 млн человек, полность вакцинированы только 369 тысяч.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси ввело платные "Сертификаты о вакцинации", которые предложило покупать прошедшим вакцинацию против COVID-19 белорусам в случае выезда за пределы страны.

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