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Білорусь ввела безвіз і запрошує іноземців на платну вакцинацію від СOVID-19

1 липня 2021 20:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Самих білорусів зараз вакцинують російським "Супутником V" і препаратом Vero Cell китайської компанії Sinopharm

Олександр Лукашенко та вакцинація "Супутником V"

Олександр Лукашенко та вакцинація "Супутником V"

Білорусь з 15 липня вводить безвізовий режим для громадян 73 країн для вакцинації на платній основі від COVID-19 на її території.

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Про це з посиланням на указ від 1 липня невизнаного президента Олександра Лукашенка йдеться на його сайті.

Безвіз надаватиметься на строк до п'яти діб. Список країн, з яких в Білорусі очікують клієнтів на вакцинацію, поки не оприлюднений.

Пресслужба Лукашенка уточнила, що вакцинацію іноземних громадян від COVID-19 планується проводити на платній основі в медичних організаціях, визначених Міністерством охорони здоров'я.

А Раду міністрів Білорусі зобов'язалу встановити порядок функціонування інформаційної системи для збору, обробки та обліку заявок іноземців на вакцинацію і порядок відвідування ними Білорусі.

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Також наголошується, що до послуги вакцинації від коронавірусу входитиме і оформлення сертифіката вакцинації.

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Чим вакцинують і що з вакцинацією у Білорусі

Які вакцини від коронавірусу влада Білорусі має намір запропонувати іноземцям, не повідомляється. Відомо, що зараз самих білорусів вакцинують російським "Супутником V" і препаратом Vero Cell китайської компанії Sinopharm.

Щодо швидкості вакцинації від COVID-19 громадян Білорусі, то, відповідно до карти сервісу Our World in Data, наразі з понад 9 млн білорусів одну дозу отримали 1,07 млн осіб, повністю вакциновані тільки 369 тисяч.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі ввело платні "Сертифікати про вакцинацію", які запропонувало купувати білорусам, які пройшли вакцинацію проти COVID-19, у разі виїзду за межі країни.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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