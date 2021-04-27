У Білорусі запровадили платні COVID-паспорти для поїздок за кордон

Міністерство охорони здоров'я Білорусі запроваджує платні "Сертифікати про вакцинацію", які пропонують купувати білорусам, що вакцинувалися проти COVID-19, у разі виїзду за межі країни.

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Про це повідомляється на сайті білоруського МОЗ.

"У зв'язку з тим, що правила міжнародного регулювання і вимоги стосовно вакцинації ще формуються, такий документ, можливо, буде необхідний громадянам Республіки Білорусь для поїздок за кордон", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сертифікати, які будуть заповнені російською та англійською мовами, можна буде придбати в пункті проведення вакцинації.

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У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID- 19, яка підтверджуватиме введення першої та другої доз вакцини.

Тим, хто не планують виїжджати за кордон, інформацію про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 будуть вносити в медичні документи пацієнта і за необхідності видавати виписку.

Нагадаємо, Франція першою в Євросоюзі почала тестувати цифровий туристичний COVID-сертифікат у рамках загальноєвропейської схеми, яка вже до літа дасть змогу жителям ЄС вільно подорожувати країнами континенту.

Ми також повідомляли, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю у забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.