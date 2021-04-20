Перша в ЄС. Франція запустила цифрові COVID-паспорта

Цифровий сертифікат вакцинації по-французьки – це програма TousAntiCovid, з якою вже можна буде полетіти в будь-який заморський департамент країни

Франція першою в Євросоюзі почала тестувати цифровий туристичний COVID-сертифікат в рамках загальноєвропейської схеми, яка вже до літа дозволить жителям ЄС вільно подорожувати блоком.

Реклама

Про це повідомляє The Guardian.

Мобільний додаток TousAntiCovid вже знайомий французам – раніше його використовували для відстежування контактів заражених. Але зараз його оновили – тепер в програмі є результати тесту на коронавірус або дані про вакцинацію.

Читайте також: COVID-паспорти: як це буде працювати і чи зможе перешкодити українським туристам у цьому сезоні

Починаючи з цього тижня і до 29 квітня, його можна застосовувати на авіарейсах під час перельоту з континентальної Франції на Корсику та інші заморські департаменти.

Фото: TousAntiCovid

Реклама

Програма генерує QR-код, в якому міститься різна інформація, зокрема ім'я мандрівника, дату вакцинації і назву вакцини, яку йому ввели, дані лікаря або лабораторії, які можна перевірити ц національній базі даних.

В майбутньому додаток може використовуватися для відвідування громадських заходів – концертів, фестивалів і ярмарків. Та для барів та ресторанів його використовувати не будуть.

В тренді Спецслужби РФ знову трапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна

Кілька інших країн вже розробляють аналогічні програми. Однак поки що неясно, як вони працюватимуть разом.

Міністр з питань цифровізації Седрік О вже запевнив, що французькі випробування стануть частиною "посиленої, консолідованої і стандартизованої" загальноєвропейської системи. На цьому тлі з декількома країнами і авіакомпаніями ведуться переговори про якнайшвидше визнання TousAntiCovid.

Минулого тижня Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив очікування, що цифровий "зелений" сертифікат ЄС запрацює до 21 червня.

Реклама

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще в березні повідомила, що в ЄС розробили єдиний стандарт COVID-паспортів .

А от на днях Україна домовилася з ЄК про співпрацю в забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама