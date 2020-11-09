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Беларусь выдворила двух британских дипломатов за "деструктивную деятельность"

9 ноября, 21:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Британцы якобы собирали информацию о внутриполитической ситуации и ходе протестов

Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов и выдворила их из страны.

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Об этом сообщили в беларусском МИД, передает БелТА.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси военного атташе Великобритании Уайта Бойкотта Тимоти и заместителя посла Лизу Тумвуд обвинили в "деструктивном характере деятельности".

"8 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата", - заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В то же время в Беларуси назвали такое решение "вынужденным" и подчеркнули, что "не закрывают двери для диалога с британскими коллегами и оставляют их открытыми".

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Госканал ОНТ сообщил, что, по данным правоохранительных органов, британские дипломаты якобы собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов.

Оба дипломата уже покинули территорию Беларуси.

Напомним, в Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 8 ноября, силовики массово задерживали протестующих, в результате с 12 часов дня до ночи по всей стране были задержаны больше тысячи человек.

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Великобритания протесты Беларусь дипломаты выдворение нон-грата
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