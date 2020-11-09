Українська
$ 28,14
33,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

На протестах в Беларуси в воскресенье задержали более тысячи человек

9 ноября, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержания происходили по всей стране

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 8 ноября, силовики массово задерживали протестующих, в результате с 12 часов дня до ночи по всей стране были задержаны больше тысячи человек.

Реклама

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Традиционно самые большие протесты и, соответственно, задержания происходили в Минске – именно там были задержаны около тысячи человек.

Также правозащитники сообщают об одиночных задержаниях в Полоцке, Бобруйске, Ляховичах, Могилеве, Витебске, Барановичах, Гомеле, Солигорске.

В тренде
Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций

Напомним, в Минске перед "Маршем народовластия" в воскресенье, 8 ноября, власти отключили мобильный интернет, а на улицы начали стягивать военную технику.

Реклама

Мы также сообщали, что в субботу на протесты в Минске вышли медики, которых почти сразу же начали задерживать.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

милиция протесты Беларусь задержание Минск силовики
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять