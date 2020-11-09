На протестах в Беларуси в воскресенье задержали более тысячи человек

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 8 ноября, силовики массово задерживали протестующих, в результате с 12 часов дня до ночи по всей стране были задержаны больше тысячи человек.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Традиционно самые большие протесты и, соответственно, задержания происходили в Минске – именно там были задержаны около тысячи человек.

Также правозащитники сообщают об одиночных задержаниях в Полоцке, Бобруйске, Ляховичах, Могилеве, Витебске, Барановичах, Гомеле, Солигорске.

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Напомним, в Минске перед "Маршем народовластия" в воскресенье, 8 ноября, власти отключили мобильный интернет, а на улицы начали стягивать военную технику.

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Мы также сообщали, что в субботу на протесты в Минске вышли медики, которых почти сразу же начали задерживать.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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