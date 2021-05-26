"Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа

Пассажиры, которые уже купили билеты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов

Фото: "Белавиа"

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину (в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова) с 26 мая по 25 августа 2021 года.

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Об этом говорится на сайте авиакомпании.

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", – сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что срок действия билетов составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам посоветовали не ездить в Беларусь, поскольку есть угроза быть задержанными. Также напомним, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты над этой страной в другие государства. Однако для украинцев можно попасть на белорусскую территорию на автобусе, билеты продолжают продавать.