Українська
$ 27,71
33,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом – ВОЗ

9 марта, 06:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Эксперт организации назвала введенные меры крайне эффективными

Меры, принятые в мире для борьбы с COVID-19, оказались крайне эффективными и для подавления сезонных заболеваний, в частности гриппа.

Реклама

Об этом заявила на брифинге глава управления пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильвия Брайанд.

"Мы следим за сезонной заболеваемостью гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии сейчас наблюдается крайне низкая циркуляция", – рассказала она.

По словам эксперта ВОЗ, для наиболее реальная гипотеза такого снижения инфицирования гриппом состоит в том, что приняты для борьбы с коронавирусом меры крайне эффективны для борьбы и с сезонным гриппом.

В тренде
Бывшего можно сдать в армию. В РФ военкомат эпично поздравил с 8 Марта (видео)

ВОЗ намерена продолжать отслеживать, как будет меняться ситуация, особенно в ходе проведения вакцинации от COVID-19, но, как заявила Брайанд, уже сейчас можно сделать вывод, что меры, которые эффективны для борьбы с коронавирусом, "чрезвычайно эффективны" и для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Реклама

Тем временем в Украине в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом – за неделю заразились почти 15 тысяч человек.

В то же время, как утверждает Минздрав, в Киеве и в Украине упала заболеваемость коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

грипп ВОЗ профилактика коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человек
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять