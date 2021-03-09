Завдяки заходам проти COVID-19 у світі різко знизилася захворюваність на грип – ВООЗ

Заходи, вжиті у світі для боротьби з COVID-19, виявилися вкрай ефективними і для придушення сезонних захворювань, зокрема грипу.

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Про це заявила на брифінгу голова управління пандемій та епідемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Сільвія Браянд.

"Ми стежимо за сезонною захворюваністю на грип та можемо сказати, що в Південній півкулі зараз спостерігається вкрай низька циркуляція", – розповіла вона.

За словами експерта ВООЗ, найбільш реальна гіпотеза такого зниження інфікування грипом полягає в тому, що вжиті для боротьби з коронавірусом заходи вкрай ефективні для боротьби і з сезонним грипом.

ВООЗ має намір продовжувати відстежувати, як змінюватиметься ситуація, особливо під час проведення вакцинації від COVID-19, але, як заявила Браянд, вже зараз можна зробити висновок, що заходи, які ефективні для боротьби з коронавірусом, "надзвичайно ефективні" і для боротьби з іншими інфекційними захворюваннями.

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Тим часом в Україні у Києві різко зросла захворюваність на грип – за тиждень заразилися майже 15 тисяч людей.

Водночас, як стверджує МОЗ, у Києві і в Україні впала захворюваність на коронавірус.

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