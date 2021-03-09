Русский
$ 27,71
33,08
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Завдяки заходам проти COVID-19 у світі різко знизилася захворюваність на грип – ВООЗ

9 березня, 06:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Експерт організації назвала впроваджені заходи вкрай ефективними

Заходи, вжиті у світі для боротьби з COVID-19, виявилися вкрай ефективними і для придушення сезонних захворювань, зокрема грипу.

Реклама

Про це заявила на брифінгу голова управління пандемій та епідемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Сільвія Браянд.

"Ми стежимо за сезонною захворюваністю на грип та можемо сказати, що в Південній півкулі зараз спостерігається вкрай низька циркуляція", – розповіла вона.

За словами експерта ВООЗ, найбільш реальна гіпотеза такого зниження інфікування грипом полягає в тому, що вжиті для боротьби з коронавірусом заходи вкрай ефективні для боротьби і з сезонним грипом.

В тренді
Колишнього можна здати в армію. У РФ військкомат епічно привітав з 8 Березня (відео)

ВООЗ має намір продовжувати відстежувати, як змінюватиметься ситуація, особливо під час проведення вакцинації від COVID-19, але, як заявила Браянд, вже зараз можна зробити висновок, що заходи, які ефективні для боротьби з коронавірусом, "надзвичайно ефективні" і для боротьби з іншими інфекційними захворюваннями.

Реклама

Тим часом в Україні у Києві різко зросла захворюваність на грип – за тиждень заразилися майже 15 тисяч людей.

Водночас, як стверджує МОЗ, у Києві і в Україні впала захворюваність на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

грип ВООЗ профілактика коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)Фаново
У Південній Кореї після щеплення AstraZeneca померли вісім осіб
У Південній Кореї після щеплення AstraZeneca померли вісім осібІнші країни
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у Болівії
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у БолівіїІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти