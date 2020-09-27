Бои в Карабахе, есть погибшие: видео уничтожения азербайджанских танков

В самом Нагорном Карабахе даже объявили военное положение и мобилизацию

В результате сегодняшних боев между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха уничтожена техника с обеих сторон. Также сообщается о погибших и раненых среди мирного населения.

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В оборонном ведомстве Азербайджана заявляют, что их танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотников ударили по военным объектам, технике и солдатам Армении, находящимся на передовой линии конфликта. Азербайджанские военные утверждают, что на различных направлениях по всей линии фронта было уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Oса" подразделений противовоздушной обороны Армении. При этом армия Азербайджана потеряла один боевой вертолет.

Также азербайджанская сторона отрицает заявление своих противников о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех БПЛА.

В то же время в Минобороны Армении уже заявляли о подбитой азербайджанской технике и живой силе и теперь показали видео уничтожения танков. Кроме того, армянская сторона также сообщает о погибших и раненых мирных жителях в Арцахе в результате обстрелов со стороны Азербайджана.

Видео: Минобороны Армении

Видео: Минобороны Армении

Как сообщает "Интерфакс", "президент" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию мужчин старше 18 лет. "Омбудсмен" этой "республики" Артак Бегларян заявил, что ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

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"Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов", – сказал он.

Напомним, в июле этого года произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. Тогда Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на границе с использованием артиллерии.

А на днях в Армении заявляли, что готовы к войне с Азербайджаном. Армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил о готовности к переговорам с Баку по Нагорному Карабаху, но не исключил войны.

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