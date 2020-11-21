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Борьба с COVID-19 и финансирование: что обсудят на виртуальном саммите G20

21 ноября, 19:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Развивающие страны хотят поддержать

21 ноября мировые лидеры встретились на ежегодном саммите G20. Основное внимание в этом году будет уделяться распределению средств на вакцины против коронавируса. Из-за пандемии в этом году саммит проходит в онлайн-формате.

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Об этом сообщает UPI.

Виртуальный саммит G20 открыл король председательствующей в G20 Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который отметил, что впервые страны в таком формате встречались 12 лет назад, когда был финансовый кризис.

По его словам, в марте 2020 года страны взяли на себя обязательства безотлагательно мобилизовать ресурсы и пообещали предоставить более 21 млрд долларов для борьбы с пандемией.

Фото: GhaidaAlBeyahi/Twitter
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Фото: GhaidaAlBeyahi/Twitter

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Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд также подчеркнул необходимость поддержать развивающиеся страны, в том числе обеспечив им равный доступ к вакцинам, лекарствам, диагностике и т.д.

Король Саудовской Аравии надеется, что саммит завершится принятием важных решений.

К слову, президент США Дональд Трамп также принял участие в саммите "Большой двадцатки" (G20).

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саммит G20 Саудовская Аравия
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